Гендиректор Центра им. Хруничева оценил долг предприятия в 84 млрд рублей

Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко заявил, что долги предприятия перед Роскосмосом составляют 84 млрд рублей.

В интервью "Коммерсанту" Варочко отметил, что к концу 2018 года центру удалось снизить долговую нагрузку на 31 млрд рублей.

Предприятие, по плану, должно выйти из долгов в 2021-2022 годах.

В феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом рассказал, как идет восстановление Центра имени Хруничева.

Осенью 2018 года совместно с Министерством финансов был проработан вариант оказания поддержки предприятию в рамках имеющихся средств государственной программы. Удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год.

По словам Рогозина, текущая нагрузка на центр Хруничева снята на 30 млрд руб. буквально за полгода.

Он добавил, что "ситуация остается непростой, но она контролируема Роскосмосом".