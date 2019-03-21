В пермском микрорайоне Ива готов детский сад, построенный в рамках жилой застройки

Губернатор Пермского края Максим Решетников познакомился с планом корпорации "Девелопмент-Юг" по освоению микрорайона "Ива". Он изучил проект развития социальной инфраструктуры и пообщался с родителями, которые ждут запуска детского сада, - девелопер за свой счет должен построить два детских сада на 300 и 350 мест, большую общеобразовательную школу, поликлинику с женской консультацией на 450 приемов в смену, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

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По словам губернатора, обеспечение жителей новых домов необходимой социальной инфраструктурой – ответственность застройщика. Он отметил, что отсутствие такого подхода раньше привело к тому, что построено очень много жилья, необеспеченного социальной инфраструктурой.

"Этот проект, в микрорайоне Ива, изначально был основан на принципе социальной ответственности бизнеса. Да, мы понимаем, что инвестору непросто: нужно построить всю инженерную инфраструктуру, "социалку" а уже потом строить жилье, которая принесет прибыль. Но это нужно людям: покупая квартиру, они уже понимают, что здесь будет поликлиника, садик, школа", - сказал глава региона.

Один детский сад на 300 мест уже построен. Вскоре туда пойдут дети. Продолжается строительство поликлиники, которая будет введена в эксплуатацию в 2020 г., школа и второй детский сад – до 2021 г.

Президент строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" Сергей Иванов заявил, что новый детский сад построен "с запасом" по численности детей – при необходимости его смогут посещать ребята из соседних микрорайонов.

"В следующем году мы уже приступим к строительству школы. Она будет большой, на 1,6 тыс. мест, она обеспечит местами не только этот микрорайон. В сентябре у нас уже будет более подробный график со сроками строительства всех объектов социальной инфраструктуры: и детских садов, и школы, и поликлиники", - сказал Иванов.

По словам губернатора, опыт девелопера ценен тем, что строители используют современные технологии и лучшие практики, опробованные в других регионах страны. Например, в построенном садике установлена бесшумная система вентиляции, грузопассажирский лифт, детские замки на окнах, система безопасности. Во время общения с Решетниковым родители также выразили уверенность, что современное оборудование детского сада, просторные комнаты и разграничение пространства позволят обеспечить детям комфортные условия для обучения.

"Это здорово, что детский сад такого высокого уровня у нас будет прямо рядом с домом. Так сказать, в "шаговой доступности"", - отметила жительница Спортивного микрорайона "Ива" Татьяна Поносова.

Отметим, в Пермском крае установлены нормативы градостроительной политики по обеспеченности населения объектами образования. Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами в регионе должен составлять 61 место на 1 тыс. человек, школами — 119 мест на 1 тыс. жителей.

Напомним, в апреле 2018 г. правительство края, мэрия Перми и строительная компания "СМУ № 3 Сатурн-Р" договорились о строительстве на территории возводимого микрорайона "Красные казармы" школы и детсада. Их передадут в муниципальную собственность. Аналогичное соглашение в 2017 г. было подписано с ГК "КОРТРОС" застройщик помимо парка у жилого комплекса "Гулливер" передаст городской администрации в безвозмездное пользование садик на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.