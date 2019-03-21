В Москве из банковской ячейки пропали 28 млн рублей

Почти 28 млн рублей похитили из банковской ячейки в центре Москвы.

Читайте также: Пьяный москвич напал с ножом на громко шумевших подростков

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Главка МВД, мужчина 1978 года рождения 19 марта заключил договор об аренде сейфовой ячейки в банке. Затем он положил туда 27,8 млн рублей.

Кроме этого, была оформлена доверенность еще на одного человека с правом единоличного посещения, однако ключи от ячейки ему не передавались. Уже на следующий день, 20 марта, владелец денег обнаружил их отсутствие.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этой недели из галереи в Москве украли пять картин советских художников.