Советника красноярского губернатора подозревают в незаконном выводе бюджетных денег

В ФСБ прокомментировали громкое дело против советника красноярского губернатора, сына депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова.

Как сообщали местные СМИ, Антон Натаров был задержан 15 марта. Также задержали бухгалтера регионального отделения ЛДПР Дениса Бундюка и часть нынешнего и бывшего руководства сайтов Newslab и "Дела.ru".

Антон Натаров

Уголовное дело было возбуждено 28 февраля по статье "Мошенничество". По местам проживания и работы фигурантов прошли обыски.

В УФСБ сообщили, что участники ОПГ разработали схему по хищению денежных средств в особо крупном размере компании, финансируемой из бюджета города Игарка.

С подконтрольными фирмами заключались фиктивные договоры на оказание информационных, рекламных и иных услуг. Однако в действительности они не исполнялись, передает Regnum.

Напомним, в прошлом году отец Натарова выступил против пенсионной "реформы" правительства. В своем видеообращении депутат подчеркнул свое намерение, а а также его коллег по фракции, голосовать "категорически против" принятия правительственного законопроекта.

"Богатая страна не может решать свои проблемы просто в одностороннем порядке за счет населения", - заявлял Сергей Натаров.

Сергей Натаров