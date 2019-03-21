В Тюменской области стартовали Всероссийские зимние сельские игры

В Тюмени стартовали IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Торжественная церемония открытия игр состоялась 20 марта, в Легкоатлетическом манеже. Почетными гостями стали губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель добровольного спортивного общества "Урожай" России Владимир Смирнов.

Президент России Владимир Путин направил участникам игр приветственную телеграмму, в которой отметил, что эти масштабные состязания завоевали широкую популярность и заслуженно стали одним из значимых мероприятий спортивного календаря.

"Насыщенная соревновательная программа, открытая, доброжелательная атмосфера, которой славятся сельские игры, с каждым годом привлекают все больше участников из разных регионов нашей страны, приобщают молодежь к ценностям активного и здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом, дарят яркие, положительные эмоции как участникам, так и многочисленным зрителям и гостям этого замечательного праздника", - говорится в телеграмме Владимира Путина.

В программу игр входят девять видов спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье механизаторов, троеборье дояров, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. В играх участвуют 64 команды - сборные 57 регионов России и семи отраслевых спортивных коллективов. На спортивные арены в рамках игр выйдут около тысячи человек.

Соревнования пройдут на тюменских спортивных аренах международного уровня - в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" Легкоатлетическом манеже, Центре олимпийских видов спорта "Тюмень-дзюдо".

Губернатор Александр Моор в своем приветственном слове отметил, что правительство Тюменской области уделяет больше внимание развитию соцсферы в сельских территориях и поддержка спорта - один из приоритетов властей региона. Для того, чтобы жители области разных возрастов могли заниматься спортом в Тюменской области ремонтируются и строятся спортивные объекты и площадки. Кроме того, по словам Моора, сельские спортивные игры - "это еще и возрождение славных традиций и исконных русских видов спорта".

"Кроме того, в программе соревнований есть и горячо любимые многими семейные старты. Убежден, нас ждет незабываемый праздник спорта", - заявил губернатор. По словам Александра Моора особую симпатию у него как раз вызывают соревнования семейных команд - ведь важно не только самому заниматься спортом, но и делать это с близкими людьми.

Он отметил, что зимний крестьянский спортивный праздник всероссийского уровня проходит на тюменской земле впервые, но первые областные сельские спортивные игры состоялись еще в 1981 году.

Инфраструктура для занятий спортом в сельских территориях в настоящий момент активно развивается. Спортивные комплексы за последнее десятилетие были построены в Богандинском и Боровском сельских поселениях Тюменского района, Сорокинском, Голышмановском, Исетском, Викуловском, Упоровском, Нижнетавдинском и Ялуторовском районах. Сейчас спортивные комплексы строятся в райцентре Ярково и селе Мальково Тюменского района. Александр Моор сообщил, что разрабатываются проекты хоккейного корта в Винзилях, спорткомплекса в Бердюжье и стадиона в Червишево.

"Полноценные стадионы создаются при строительстве и реконструкции сельских школ. Причем предназначены эти спортивные объекты не только для учащихся, но и для всех жителей. Уже не только во многих районных центрах, но и в других селах и деревнях Тюменской условия для занятий физкультурой и спортом - не хуже чем в городах", - подчеркнул Александр Моор.

Замминистра спорта РФ Марина Томилова отметила, что Всероссийские зимние и летние игры - важный инструмент для развития физкультуры и спорта в селе. Чтобы попасть на финальные соревнования спортсмены должны показать высокие результаты на муниципальных и региональных этапах.

"Сегодня мы встретились в одном из самых спортивных регионов страны - Тюменской области. Огромное спасибо за гостеприимство, желаю процветания тюменскому спорту", - заявила замминистра.

Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула, что занятия физкультурой являются важным условием сбалансированного развития личности и помогают добиваться значительных успехов в профессиональной деятельности,. Спорт стал одним и приоритетных направлений в проекте госпрограммы комплексного развития сельских территорий, разработанном Минсельхозом России. По ее словам, новая госпрограмма направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села. Председатель ДСО "Урожай" России Владимир Смирнов поблагодарил властей региона за организацию крестьянского спортивного праздника.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в личном и командном первенствах состоится 23 марта в Легкоатлетическом манеже.