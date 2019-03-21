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Воронежские власти обсудили с французскими партнерами проект в сфере переработки ТБО в регионе

В правительстве Воронежской области накануне прошло совещание п вопросу сотрудничества между Воронежской областью и Французской Республикой в сфере переработки твердых бытовых отходов,  передает корреспондент Накануне.RU.

Совещание провел заместитель председателя правительства Сергей Честикин по поручению губернатора региона Александра Гусева. Участвовали руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова, директор Ассоциации «Воронежский союз предприятий – саморегулируемая организация по обращению с отходами» Константин Бондарь, директор ООО «Эксплуатирующая компания Реал инжиниринг» Александр Бороздин, президент Комитета советников по внешнеэкономическим вопросам при Правительстве Франции Филипп Вербер, менеджер проектов Business Bridge Наталья Лансеро.

мусор, помойка, Челябинск(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, речь шла об обращении с отходами на территории региона, в частности, о внедрении в Воронеже системы сбора и переработки материалов (пластик, стекло, алюминий) в рамках реализации проекта « Ecobox ». Стороны обсудили варианты экономической модели проекта и возможность установки тестовых автоматизированных систем « Ecobox » в Воронеже. Кроме того, участники совещания рассмотрели ряд других вопросов, связанных с раздельным сбором мусора.

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Воронежские власти обсудили с французскими партнерами проект в сфере переработки ТБО в регионе

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Теги: мусорная реформа, воронежская область, проект переработки тбо, Ecobox



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