Алексей Текслер уволил главу челябинского миндортранса Дмитрия Микулика

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика в связи с отсутствием доверия.

Глава региона подписал постановление о правительстве области, все вице-губернаторы и министры получили приставку и.о., за исключением Микулика. Он отправлен в отставку в связи с отсутствием доверия.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 18 марта Федеральная антимонопольная служба России вынесла решение по антимонопольному делу в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального Миндортранса и АО "Южуралмост". ФАС заявила, что установила наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%.

19 марта глава Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Он направил соответствующее обращение президенту Российской Федерации. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер.