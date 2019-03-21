В Когалыме из-за короткого замыкания из здания школы эвакуированы 529 учеников

Из одной из школ Когалыма эвакуированы учащиеся и персонал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

В 8.17 диспетчера городского пожарно-спасательного гарнизона в автоматическом режиме оповестили о том, что в школе сработала пожарная сигнализация. На место прибыли восемь машины и 29 спасателей. Персонал провел эвакуацию 529 учеников.

Вскоре выяснилось, что произошло короткое замыкание лампы в спортзале, пожара не было. В 8.35 сотрудники МЧС уехали. Информация о повреждениях передана в обслуживающую организацию. По данным учителей, сейчас школа работает в обычном режиме.