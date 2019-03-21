21 Марта 2019
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Российские пары завоевали серебро и бронзу на Чемпионате мира по фигурному катанию

В японской Сайтаме решилась судьба первого комплекта медалей – их разыграли спортивные пары.
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После короткой программы с новым личным и мировым рекордом лидировали Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Однако в произвольной программе первая пара российской сборной допустила несколько помарок, а вот китайцам Суй Вэньцзин и Хант Цуну (которых поклонники фигурного катания прозвали Батарейкиными) не было равных – у них мировой рекорд за произвольную программу и по сумме двух программ – 234.84 балла. Морозова-Тарасов получили серебро и 228.47 балла. На третьей ступени пьедестала закрепились Наталья Забияко – Александр Энберт (217.98 балла). Третья российская пара – дебютанты Чемпионата мира – Александра Бойкова – Дмитрий Козловский замыкают шестерку сильнейших.

Напомним, в женском одиночном катании после короткой программы лидирует Алина Загитова, а сегодня в борьбу вступают танцевальные пары и мужчины-одиночники.

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Российские пары завоевали серебро и бронзу на Чемпионате мира по фигурному катанию

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Теги: чемпионат мира по фигурному катанию, евгения тарасова, владимир морозов



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