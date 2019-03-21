В Москве планируют построить "РЖД-сити" за 72 млрд рублей

РЖД планирует построить в Москве единый офис стоимостью 72 млрд рублей, пишет газета "Ведомости". Он может расположиться на грузовом дворе Рижского вокзала.

В одном здании будут работать все дочерние структуры компании. По данным издания, проект получил название "РЖД Сити". Площадь офисного здания составит 450 тысяч кв. метров, что больше двух башен "Федерация" в "Москва-Сити".

РЖД планирует вложить в строительство около 10%, остальные средства планируют привлечь от девелоперов и банков.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ поручило Минэкономразвития и Минфину создать правительственный комплекс в Москве.

Напомним, в 42-этажную башню "IQ-квартал" "Москва-Сити" переедет Министерство экономического развития, Минпромторг, Минкомсвязи и несколько ведомств. Глава Минэка Максим Орешкин считает, что переезд повысит эффективность чиновников.