В Зауралье из-за прорыва труб на трассе в полях с пшеницей второй год плавают утки

21 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

В Зауралье из-за прорыва труб на трассе в полях с пшеницей второй год плавают утки

В Катайском районе Курганской области при ремонте федеральной трассы были допущены нарушения. А именно, сейчас из-за неправильно сделанной водоотводящей системы 89 га земель превращаются в болото.

В ситуацию вмешались эксперты регионального ОНФ после обращения местных жителей.

"В 2017 году был проведен капитальный ремонт федеральной трассы "Екатеринбург-Шадринск-Курган". При замене водоотводящей системы
новую трубу подняли на один метр от прежнего уровня, а две трубы, находящиеся рядом, после ремонта так и не очистили. В результате из-за
подъема грунтовых вод сток их стал невозможен и земли сельхозназначения оказались затоплены", - сообщили Накануне.RU в ОНФ Курганской области.

В пшенице плавали утки, а представители организации "Южный Урал", которые занимались ремонтом, ответили, что все нормально.

Сейчас "фронтовики" дошли до замгубернатора Курганской области, который взял вопрос на личный контроль.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Зауралье из-за прорыва труб на трассе в полях с пшеницей второй год плавают утки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ОНФ, Катайск, поля, труба, дорога, ремонт, трасса, Шевелева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 937

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети