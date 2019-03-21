В Зауралье из-за прорыва труб на трассе в полях с пшеницей второй год плавают утки

В Катайском районе Курганской области при ремонте федеральной трассы были допущены нарушения. А именно, сейчас из-за неправильно сделанной водоотводящей системы 89 га земель превращаются в болото.

В ситуацию вмешались эксперты регионального ОНФ после обращения местных жителей.

"В 2017 году был проведен капитальный ремонт федеральной трассы "Екатеринбург-Шадринск-Курган". При замене водоотводящей системы

новую трубу подняли на один метр от прежнего уровня, а две трубы, находящиеся рядом, после ремонта так и не очистили. В результате из-за

подъема грунтовых вод сток их стал невозможен и земли сельхозназначения оказались затоплены", - сообщили Накануне.RU в ОНФ Курганской области.

В пшенице плавали утки, а представители организации "Южный Урал", которые занимались ремонтом, ответили, что все нормально.

Сейчас "фронтовики" дошли до замгубернатора Курганской области, который взял вопрос на личный контроль.