Новое руководство "Спецавтобазы" задолжало ЧОПу более миллиона рублей

Свердловский региональный оператор ЕМУП "Спецавтобаза" задолжал екатеринбурскому ЧОПу 1,2 млн руб. Сотрудники предприятия с 2013 года охраняли административное здание "Спецавтобазы" и Широкореченский мусорный полигон. Новое руководство не оплачивает счета с декабря 2018 года. Как рассказал Накануне.RU директор ЧОП "Феникс Групп" Дмитрий Леонов, при прошлом руководстве задержек по оплате не было.

По словам директора, он не знает, как вернуть деньги, "Спецавтобаза" игнорирует претензии. Леонов, по его словам, пытался встретиться с новым руководителем ЕМУПа Григорием Вихаревым, но тот якобы отказал во встрече. Со слов Леонова, якобы начальник службы безопасности ЕМУПа Руслан Парубцев сообщал "Фениксу", что счета на оплату готовы, но их не подписывает директор, а главный бухгалтер регионального оператора говорит, либо – денег нет, либо – команды по оплате не поступало.

"Мне предложили подписать соглашение о расторжении и освободить территорию "Спецавтобазы" за четыре дня. Если бы предприятие рассчиталось с долгами, я, возможно, согласился бы на этот вариант, что и было озвучено начальнику службы безопасности – в ответ, директор акты подписал, деньги должны быть, но время шло, денег не было, люди ждут зарплату. Долги не погасили, и до 15 марта ЧОП продолжало выполнение услуг согласно договору", – заявил Дмитрий Леонов.

Предприятие предупредило Вихарева, что готовятся обращения в прокуратуру и в суд. Также ЧОП намерен обратиться в администрации губернатора и главы Екатеринбурга.

В настоящее время свою территорию "Спецавтобаза" охраняет своими силами, а на Широкореченском полигоне находится уже другое охранное предприятие.

В пресс-службе ЕМУП Накануне.RU не смогли оперативно предоставить комментарий. Мобильный телефон Григория Вихарева в течение дня не отвечал.

"Спецавтобаза" является региональным оператором по вывозу и переработке ТБО в Восточном округе. Это самое крупное на Урале предприятие, работающее с отходами и содержащее полигоны твердых бытовых отходов. Только за январь 2019 года оборот предприятия составил около 349 млн руб. Депутат городской думы от ЛДПР Григорий Вихарев стал директором предприятия 19 декабря 2018 года. Прошлый руководитель Сергей Пономарёв покинул свой пост вместе с командой.

P.S. К моменту публикации в ЧОПе сообщили, что руководство "Спецавтобазы" начало погашать долги, пришёл платёж за декабрь.