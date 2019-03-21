Новое руководство "Спецавтобазы" задолжало ЧОПу более миллиона рублей

21 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область Уральский ФО

Новое руководство "Спецавтобазы" задолжало ЧОПу более миллиона рублей

Свердловский региональный оператор ЕМУП "Спецавтобаза" задолжал екатеринбурскому ЧОПу 1,2 млн руб. Сотрудники предприятия с 2013 года охраняли административное здание "Спецавтобазы" и Широкореченский мусорный полигон. Новое руководство не оплачивает счета с декабря 2018 года. Как рассказал Накануне.RU директор ЧОП "Феникс Групп" Дмитрий Леонов, при прошлом руководстве задержек по оплате не было.

По словам директора, он не знает, как вернуть деньги, "Спецавтобаза" игнорирует претензии. Леонов, по его словам, пытался встретиться с новым руководителем ЕМУПа Григорием Вихаревым, но тот якобы отказал во встрече. Со слов Леонова, якобы начальник службы безопасности ЕМУПа Руслан Парубцев сообщал "Фениксу", что счета на оплату готовы, но их не подписывает директор, а главный бухгалтер регионального оператора говорит, либо – денег нет, либо – команды по оплате не поступало.

Егор Свалов, Дмитрий Елизаров, Григорий Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мне предложили подписать соглашение о расторжении и освободить территорию "Спецавтобазы" за четыре дня. Если бы предприятие рассчиталось с долгами, я, возможно, согласился бы на этот вариант, что и было озвучено начальнику службы безопасности – в ответ, директор акты подписал, деньги должны быть, но время шло, денег не было, люди ждут зарплату. Долги не погасили, и до 15 марта ЧОП продолжало выполнение услуг согласно договору", – заявил Дмитрий Леонов.

Предприятие предупредило Вихарева, что готовятся обращения в прокуратуру и в суд. Также ЧОП намерен обратиться в администрации губернатора и главы Екатеринбурга.

В настоящее время свою территорию "Спецавтобаза" охраняет своими силами, а на Широкореченском полигоне находится уже другое охранное предприятие.

мусоровозы(2019)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе ЕМУП Накануне.RU не смогли оперативно предоставить комментарий. Мобильный телефон Григория Вихарева в течение дня не отвечал.

"Спецавтобаза" является региональным оператором по вывозу и переработке ТБО в Восточном округе. Это самое крупное на Урале предприятие, работающее с отходами и содержащее полигоны твердых бытовых отходов. Только за январь 2019 года оборот предприятия составил около 349 млн руб. Депутат городской думы от ЛДПР Григорий Вихарев стал директором предприятия 19 декабря 2018 года. Прошлый руководитель Сергей Пономарёв покинул свой пост вместе с командой.

P.S. К моменту публикации в ЧОПе сообщили, что руководство "Спецавтобазы" начало погашать долги, пришёл платёж за декабрь.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новое руководство "Спецавтобазы" задолжало ЧОПу более миллиона рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спецавтобаза, екатеринбург, долги, чоп феникс, охрана



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 774

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети