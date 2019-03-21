"Будут сложности": глава Еврокомиссии ответил на просьбу Мэй отсрочить выход Великобритании из ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил на письмо британского премьер-министра Терезы Мэй.

Напомним, Мэй попросила Евросоюз отсрочить выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) на три месяца.

Как пишет Infox.ru, в ответ Юнкер призвал Британию покончить с Brexit до выборов в Европарламент, намеченных на 23-26 мая. По его словам, процедура выхода из ЕС должна быть завершена до 23 мая, иначе "будут институциональные сложности".

"Европейские выборы должны быть проведены в Великобритании, если Brexit будет после 23 мая", - передает слова Юнкера официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Напомним, на минувшей неделе британский парламент в лице 412 депутатов (против 202) проголосовал за отсрочку выхода Королевства из состава Евросоюза.