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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Новоуренгойские члены "спящей" ячейки ИГ* планировали теракт на Чемпионате мира

В 2018 г. четверо жителей Нового Уренгоя планировали теракт в Москве. Он должен был состояться во время Чемпионата мира по футболу, но его удалось предотвратить, заявил в своём отчёте перед депутатами ямальского парламента рассказал глава окружного управления МВД Александр Удовенко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Она прибыла из Нового Уренгоя и планировала ряд терактов на территории московского региона. "При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера "Telegram", - сообщил тогда Центр общественных связей службы.

Удовенко отметил, что группа состояла из четырёх жителей газовой столицы. Теракт они планировали в Москве во время Чемпионата мира. Добавим, в своём отчёте глава управления рассказал, что в ушедшем году на 7% сократилось количество возбуждённых уголовных дело. В 2017 г. их возбудили 8,2 тыс., в 2018 – 7,7 тыс. Сократилось число особо тяжких преступлений. На 5,6% сократилось число подростковой преступности. В 2017 г. совершено 856 интернет-мошенничеств, в 2018 г. – 796. Почти на 10% стало меньше преступлений, совершённых мигрантами. Средний размер предотвращённой взятки – 506 тыс. руб.

*ИГ, Исламское государство - экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России

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Новоуренгойские члены "спящей" ячейки ИГ* планировали теракт на Чемпионате мира

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Теги: Александр Удовенко, УМВД по ЯНАО, доклад



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