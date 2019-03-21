ВЦИОМ: Более половины россиян уверены в эффективности закона о фейковых новостях

Более половины россиян считают, что после появления закона о фейковых новостях недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), таковых 57%.

Еще 29% респондентов считают, что их количество не изменится (38% среди 18-24-летних). И только 4% опрошенных думают, что фейковых новостей станет больше.

83% россиян, принявших участие в опросе, считают, что нашей стране нужен такой закон. Обратной точки зрения придерживаются 13% участников опроса, преимущественно 18-24-летние (24%).

Напомним, на прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации - так называемых "фейковых новостей". Обсуждение законопроекта вызвало горячие споры на заседании.

10 марта в Хабаровске, Воронеже и Москве прошли митинги "за свободный интернет".