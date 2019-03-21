21 Марта 2019
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При поддержке "Уралкалия" в Березниках открыты лаборатории робототехники и 3D-моделирования

Благодаря поддержке "Уралкалия" в Березниках в Центре детского и юношеского научно-технического творчества (ЦДЮНТТ) открылись лаборатории робототехники и 3D-моделирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Компания направила около 4 млн руб. на покупку необходимого оборудования: 3D-принтеров, ноутбуков, комплектов специальных конструкторов. В этом году на базе ЦДЮНТТ будут открыты детские секции "Робототехника", "3D-моделирование" и "Прототипирование".

Обучаться по программам робототехнического творчества смогут около 550 школьников в возрасте от девяти до 16 лет. Начальник управления образования администрации Березников Игорь Антонов отметил, что освоение компьютерных технологий с помощью специальных роботоконструкторов – это путь к современным перспективным профессиям и успешной жизни в информационном обществе.

лаборатория робототехники, лаборатория 3д моделирования(2019)|Фото: Уралкалий

"Сегодня в школах города и ЦДЮНТТ преподавание робототехники ведется на уровне начального технического конструирования. Благодаря "Уралкалию" у педагогов появилась возможность существенно усовершенствовать образовательный процесс", - заявил он.

Обучение детей планируется по разноуровневой модульной программе. Первый, базовый уровень предполагает конструирование, моделирование, знакомство с IT-технологиями, изучение основ электротехники, радиоэлектроники и механики. Второй, повышенный уровень, будет включать в себя объемное моделирование, основы микроэлектроники и 3D-моделирование. На третьем, продвинутом уровне, учащиеся будут осваивать элементы цифрового управления, конструировать роботов и электронные модули к ним.

По словам директора по недропользованию компании "Уралкалий" Эдуарда Смирнова, компания активно помогает в реализации проектов в сфере образования.

"Поддержка занятий подрастающего поколения техническим творчеством направлена на перспективу, так как именно от инженеров и технических специалистов во многом зависит эффективность производственных процессов. Мы уверены, что современные лаборатории робототехники и 3D-моделирования будут способствовать развитию инновационной деятельности среди детей и подростков", - подчеркнул он.

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При поддержке "Уралкалия" в Березниках открыты лаборатории робототехники и 3D-моделирования

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Теги: лаборатория робототехники, лаборатория 3д моделирования, уралкалий



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