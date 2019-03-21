Собранию кредиторов "Югры" не хватило 4% до кворума

Собрание кредиторов банка "Югра" вновь не набрало кворум, передает корреспондент Накануне.RU.

Первое собрание было в конце декабря прошлого года. Для того, чтобы собрание состоялось, необходимо было, чтобы его участниками стали 50% граждан, состоящих в реестре кредиторов банка "Югра" и имеющих претензии к АСВ. В итоге на мероприятии зарегистрировались 1664 человек, что составило 38.99% от общего количества вкладчиков. Собрание было признано несостоявшимся. На второе собрание вкладчики возлагали большие надежды - было объявлено, что кворум составит 30%. "Превышенцы" надеялись, что на втором собрании смогут собрать кворум и благодаря голосованию - направить в комитет кредиторов как можно больше вкладчиков.

Однако АСВ изменило правила игры: добавив в проект повестки дополнительный пункт, агентство по страхованию вкладу сделало заседание очередным. И кворум для него вновь составил 50%.

Кроме того, было разрешено голосование в регионах для вкладчиков, которые не могут по каким-либо причинам приехать в Москву. "Превышенцы" сочли, что эти меры приняты для "размытия голосов" вкладчиков.

"Ключевой фактор - это конечно 46% и полный провал собрания. Естественно этому способствовали проделки Агентства. Их задача измотать людей и заставить их уже по третьему кругу ходить на участки по сути выполнена. Увеличить количество с 39% до 46% в самой значительной части удалось благодаря "доверкам", но чуточку не хватило, но может оно и к лучшему. Несмотря на козни АСВ, я все равно принял решение регистрироваться, понимая, что вероятность кворума существует и если набирается - значит будем голосовать. Печально, но АСВ полностью устраивает любые итоги, главное чтобы не был создан комитет кредиторов. Сейчас мы и дальше успешно наблюдаем как они кушают югромассу до следующего собрания, занимаясь имитацией бурной деятельности, но при этом, по факту, не имея ни одного положительного результата", - прокомментировал итоги собрания лидер "превышенцев" Николай Николаев.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В помощь вкладчикам депутат Госдумы Валерий Гартунг подготовил сенсационный законопроект. Он предлагает ввести приоритетность возврата денег для вкладчиков, сумма вкладов которых не превышает 10 млн руб. Вчера парламентарий провел переговоры с представителями Центробанка.

"Пока ЦБ его не поддерживает, потому что, по их мнению, это пробьет дыру в АСВ и может повлечь за собой удорожание кредитов и снижение процентных ставок по депозитам. Мы договорились, что ЦБ нужно дать месяц на проведение расчетов, чтобы понять, о каких суммах идет речь. Когда мы с этим определимся, еще раз вернемся к обсуждению этого закона. Это не значит, что я согласен с такой позицией. Я все равно буду защищать свой законопроект", - сообщил депутат на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

При этом Центробанк поддерживает закон о трудных жизненных ситуациях, в которых граждане получают право на возврат вкладов в объеме до 10 миллионов.