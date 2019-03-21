"Автомобилист" оказался на грани вылета из Кубка Гагарина после двух поражений в Уфе

Уфимский "Салават Юлаев" вновь переиграл "Автомобилист". Теперь екатеринбургский клуб находится в шаге от вылета из Кубка Гагарина, передает корреспондент Накануне.RU.

Четвертый матч серии второго раунда плей-офф прошел в среду в Уфе и завершился со счетом 4:2. В составе хозяев шайбы забросили Алексей Семенов, Эдуард Гиматов, Филип Ларсен и Йоонас Кемппайнен. У гостей отличились Франсис Паре и Денис Бодров.

Таким образом, теперь "Салават" ведет со счетом 3:1 в серии до четырех побед. Пятый матч серии, который может стать решающим, пройдет 22 марта в Екатеринбурге.

Напомним, в первой встрече в Уфе хозяева одержали победу, выиграв в овертайме 2:1.