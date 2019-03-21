21 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске следователи СК, полицейские и сотрудники ФСБ нашли того, кто расстрелял на Успенском кладбище двух мужчин

Сотрудники Следственного комитета при помощи полицейских и офицеров ФСБ нашли и задержали мужчину, который подозревается в расстреле двух мужчин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, тела мужчин нашли с огнестрельными ранениями на территории Успенского кладбища 20 марта.

Задержанный - 33-летний местный житель.

"Мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

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В Челябинске следователи СК, полицейские и сотрудники ФСБ нашли того, кто расстрелял на Успенском кладбище двух мужчин

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Теги: Успенское кладбище, Челябинск, убийство, огнестрел, ФСБ



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Ранее 20.03.2019 15:24 Мск Привет из 90-х? В Челябинске на Успенском кладбище застрелили двух мужчин

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