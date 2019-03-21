21 Марта 2019
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Политика За рубежом

Польша пояснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой

Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Варшава объясняет это нарушением международного права, якобы допущенном СССР в 1939 году.

Власти страны намерены провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время "работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств", заявил Щерский.

Комментируя заявление российского МИД РФ, в котором намеченная встреча названа келейной, он навал логику Москвы "проблематичной", сообщает Regnum.

Польша инициировала проведение в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних "союзников и партнеров" из стран-членов ЕС и НАТО.

В МИД России заявили, что Варшава игнорирует историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России.

Ранее польские активисты попросили президента США Дональда Трампа посодействовать в получении от Москвы и Берлина репараций за Вторую мировую войну.

Поляки составили соответствующую петицию, которую уже поддержал кабмин страны. Наблюдатели считают, что смысл данной петиции в том, что Варшава приносит своеобразную "вассальную присягу" Вашингтону, которую надеется конвертировать в финансовые поступления из Соединенных Штатов. В пользу этой позиции говорит и ее поддержка кабмином.

Напомним, о том, что Польша намерена взыскать с Германии репарации за ущерб во время Второй мировой войны, стало известно в марте прошлого года. Этот вопрос между двумя государствами до сих пор не урегулирован.

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Польша пояснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой

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Теги: польша, россия, вторая мировая война



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