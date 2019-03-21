21 Марта 2019
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Политика Челябинская область

В Челябинске комитет ЗСО одобрил законопроект об участии самовыдвиженцев на выборах губернатора

Комитет ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрил в первом чтении законопроект, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, поправки в областной закон о выборах губернатора подготовлены облизбиркомом.

Так, предлагается разрешить выдвижение кандидатов в губернаторы не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Для участия в выборах кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей региона, а также депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав.

Кроме того, увеличена до 150 млн руб. предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда. При проведении повторного голосования сумма увеличивается на 20%.

"Цель увеличения суммы – исключение теневого финансирования избирательной кампании. Когда избирательный фонд ограничен, начинаются различного рода ухищрения, поэтому лучше размеры фонда увеличить для того, чтобы это все делалось добросовестно, открыто", - подчеркнул председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.

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В Челябинске комитет ЗСО одобрил законопроект об участии самовыдвиженцев на выборах губернатора

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Теги: ЗСО, выборы губернатора, самовыдвиженцы,



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