В прикамском ЗАТО коммунальщик получил "уголовку" за падение на ребёнка снега

В посёлке Звёздный 11-летний ребёнок получил тяжёлые травмы. Под "уголовку" за это попал коммунальщик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

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По версии следствия, 18 марта снег и лёд упали с крыши одного из домов на стоявшего возле него 11-летнего ребенка. Он получил тяжёлую травму. Сейчас он лечится в больнице.

По подозрению в том, что причиной случившегося стала плохая очистка крыши от снега, задержан сотрудник коммунального предприятия, отвечающего за чистоту крыши. Возбуждено уголовное дело, работник отправлен под домашний арест.