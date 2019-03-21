Черчесов ответил на заявления Уткина: ничего об этом не читал и не смотрел

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил известному в прошлом комментатору Василию Уткину о его якобы влиянии на игроков через агента.

Напомним, Уткин высказал предположение, что футболистов в сборную России могут вызывать по определенной схеме, в которой якобы присутствует адвокат, близкий к Черчесову.

Как заявил тренер, он об этом не читал и не в курсе.

"Что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут и пишут, пускай дальше пишут. Когда прочитаю, тогда спокойно отвечу, на сегодняшний день не читал и не смотрел", - приводит слова Черчесова издание "Чемпионат".

Напомним, на этой неделе сборной России предстоят отборочные матчи Евро-2020 против команд Бельгии и Казахстана. Игра с бельгийцами пройдет сегодня вечером.