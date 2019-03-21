Полиция завела дело о клевете по заявлению Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил защитить в суде свои честь и достоинство, которые пострадали после появления в Сети некоторых публикаций.

Речь идет о негативной оценке его работы интернет-изданиями "Руспресс" и "Компромат-Урал". По данному факту расследуется уголовное дело по статье "Клевета". В статьях выражается негативная оценка деятельности главы госкорпорации.

Это первый случай, когда руководитель космической отрасли России прибегает к написанию заявления о клевете в связи со своим упоминанием в СМИ.

Как выяснили следователи, доменные имена интернет-ресурсов, на которых критиковали Рогозина, размещены в Нидерландах и США. Дознаватель направил поручение для проверки в рамках расследования по линии Интерпола, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, спорное высказывание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина обсуждается в сети. Он заявил, что один из приоритетных космических проектов России – пилотируемый космический корабль "Федерация – должен сменить название.

"Корабль раньше назывался "Федерация", теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем", - заявил Рогозина.

Это высказывание было неоднозначно встречено в Сети: женщины уже давно занимают равное с мужчинами положение в сфере освоения космоса, да и само значение слова "федерация" вполне отвечает масштабу проекта. Пользователи пишут, что в следующий раз Рогозину могут не угодить такие слова как "Россия" и "Родина".