Автоинспекторы Тюмени задержали подозреваемого в убийстве двух человек

В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве, которое произошло 19 марта.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции области, автоинспекторам, несущим службу в ночную смену, поступила ориентировка о задержании белого автомобиля, на котором мог скрыться подозреваемый, нанесший огнестрельные и ножевые ранения мужчине и женщине.

Наряд ДПС выехал на Старотобольский тракт, при этом сотрудники правоохранительных органов приняли решение останавливать все белые автомобили, движущиеся им навстречу. Водителем второй по счету машины оказался человек с раной на лице. В его багажнике было обнаружено оружие и испачканная кровью одежда.