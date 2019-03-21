В детсаду под Нижним Тагилом на детей падает потолок

Детский сад №24 в посёлке Горноуральский под Нижним Тагилом находится в аварийном состоянии.

Дошкольное учреждение с 40-летней историей нуждается в серьезном ремонте, денег на который нет. Помещения многих групп в детсаду находятся в аварийном состоянии - протекает крыша, из щелей в потолках вываливается штукатурка, талая вода бежит по проводке, а с потолка падает штукатурка. По словам заведующей учреждения, на ремонт нужны очень большие деньги, которых нет. По словам родителей, чиновники в курсе ситуации, однако денег выделили совсем мало.

Ремонт оценивается в 6,5 млн руб. В управлении образования говорят, что таких денег нет и не предвидится. Запланирован лишь "лоскутный" ремонт кровли, масштаб которого должны оценить специалисты управления капитального строительства, сообщают "Новые известия".