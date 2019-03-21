21 Марта 2019
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Экономика В России

Исследование: у россиян вновь стало больше "свободных денег"

В феврале у россиян начался рост объема "свободных денег".

Исследование провел холдинг "Ромир". По сравнению с январем, этот показатель увеличился на 5,5% и достиг 23,2 тыс. руб. В декабре 2018 года объем "свободных денег" составлял 36,4 тыс. руб., однако в январе уменьшился на 40% — до 22 тыс.

Как сообщил президент "Ромира" Андрей Милехин, рост индекса в феврале связан с тем, что этот месяц короче января: из-за этого у россиян остается больше "свободных денег", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в 2018 г. темпы роста накоплений россиян снизились: сбережения жителей выросли на 3 трлн руб. или на 10%. По итогам 2017 г. накопления увеличивались на 12,4%. Снижение темпов прироста накоплений аналитики связывают с уменьшением ставок по вкладам.

По данным Росстата, в феврале 2019 г. россияне начали сокращать свои накопления: на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн руб. Такая оценка приводится в материалах Росстата. По мнению экспертов, россияне продолжат увеличивать "подушку безопасности" из-за спада реальных денежных доходов. Вкупе с замедлением роста зарплат это увеличивает стремление откладывать на "черный день".

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Исследование: у россиян вновь стало больше "свободных денег"

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Теги: деньги, Ромир



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