21 Марта 2019
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Басков, предложивший скинуться семье Началовой, вызвал гнев пользователей соцсетей

Зарабатывающий миллионы долларов в год артист Николай Басков взбесил пользователей социальных сетей призывом скинуться на помощь семье Юлии Началовой.

Обращение артиста прокомментировали тысячи россиян, большинство из которых не стесняясь в выражениях.

"Кто хочет оказать любую материальную помощь, вот карта Сбербанка: 5***********17, получатель Виктор Началов! Спасибо всем! Это единственная правильная карта, пожалуйста, не реагируйте на другие мошеннические действия", — подписал видео на своей странице в Instagram исполнитель.

Под видеообращением стали появляться гневные комментарии.

- "Вот вы, звёзды, и скиньтесь. Сколько (денег) срубаете с одного корпоратива. Не стыдно у бедного народа просить? Смешно просто".

- "С миллионами живут и обращаются за деньгами к простому народу".

- "Сколько детей от тяжелых болезней умирают за неимением средств прямо сейчас, а тут вполне обеспеченные просят... Хоть совесть поимейте".

- "Это сколько же обойдутся похороны, что такая необходимость в сборе средств".

- "Организуй концерты, выручка от которых пойдёт на эту карту", — посоветовали пользователи Сети.

Годовой доход Николая Баскова оценивается в $6,5 млн. Только за выступление на корпоративе Басков просит около 50 тыс. евро.

Напомним, похороны Юлии Началовой состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище.

Напомним, в субботу стало известно о смерти 38-летней певицы. Врачи несколько дней пытались спасти девушку, у которой начались многочисленные осложнения существующих тяжелых заболеваний, таких как красная волчанка и диабет.

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Басков, предложивший скинуться семье Началовой, вызвал гнев пользователей соцсетей

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Теги: Николай Басков, Юлия Началова



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Ранее 18.03.2019 11:54 Мск Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 21 марта

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