21 Марта 2019
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Экономика В России В бывшем СССР Украина

Нафтогаз: Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

"Газпром" начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Об этом сообщил глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев. По его словам, с начала следующего года "Нафтогаз" передаст управление украинской газотранспортной системой независимому оператору, которому нужно будет подписать контракт с "Газпромом" на транзит газа.

"Так вот для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: либо "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать", — сказал Коболев, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось о том, что переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины оставляют мало надежды, что до конца текущего года будет заключен новый контракт. Это значит, что через год Украина может полностью остаться без транзита. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он отметил, что основное противоречие между Киевом и Москвойзаключается в том, что Украина хочет гарантированных объемов транзита через свою территорию, в то время как Россия не хочет связывать себя такими обязательствами.

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Нафтогаз: Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

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Теги: Нафтогаз, Газпром, транзит газа



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Ранее 06.03.2019 10:34 Мск Киев ожидает полного прекращения транзита российского газа в 2020 году

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