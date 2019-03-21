21 Марта 2019
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Экономика В России

Сбербанк разрешит снимать наличные в кассе магазина

В скором времени у Сбербанка появится новая услуга "Покупка с выдачей", которая позволит снимать наличные на кассе магазина.

При этом будет необходимо оплатить покупки картой банка. "Покупка с выдачей" станет доступна предстоящим летом. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях. С карты Сбербанка можно будет снять до 5 тыс. руб. за одну операцию.

Сбербанк станет первым банком в России, который предложит магазинам сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кассе, сообщает РИА "Новости".

В начале 2018 года сообщалось о том, что российские банки и международные платежные системы рассматривают возможность внедрения новой технологии, которая позволит клиентам снимать наличные со своих карт на кассах в магазинах. Для этого будут использоваться POS-терминалы, через которые сейчас покупатели оплачивают покупки безналом.

Mastercard предлагает снимать наличные в кассе магазина так: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных, рассказывают "Ведомости".

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Сбербанк разрешит снимать наличные в кассе магазина

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Теги: Сбербанк, наличные, деньги, магазин



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