Мужчина в трусах прогулялся по Третьяковке
Неизвестный появился в Третьяковской галерее в Москве.
Мужчина при этом был в стрингах. По предварительным данным, хулиган вошел в здание одетым, разделся до трусов, прошелся по нескольким залам и вышел на улицу.
При этом тело мужчины было покрыто краской золотистого цвета, сообщает РИА "Новости".
Напомним, 27 января в Третьяковской галерее произошла кража картины Куинджи. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.
Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.
Позже картину передали Русскому музею.