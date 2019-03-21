Мужчина в трусах прогулялся по Третьяковке

Неизвестный появился в Третьяковской галерее в Москве.

Мужчина при этом был в стрингах. По предварительным данным, хулиган вошел в здание одетым, разделся до трусов, прошелся по нескольким залам и вышел на улицу.

При этом тело мужчины было покрыто краской золотистого цвета, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 27 января в Третьяковской галерее произошла кража картины Куинджи. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

Позже картину передали Русскому музею.