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Общество Дальневосточный ФО

Соучастники изнасилования жительницы Якутска помещены под стражу

Городской суд Якутска поместил под стражу соучастников изнасилования местной жительницы, которое спровоцировало несанкционированные акции. Двоим обвиняемым по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу.

Все они опасаются после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии. Как сообщило руководство одного из магазинов города, фрукты и овощи негде брать, так как закрыты все оптовые базы.

Очевидцы говорят, что в городе усилено дежурство полиции, а возле городской мечети установлено видеонаблюдение, сообщает "Интерфакс".

Начальник полиции Якутска Николай Кульбертинов призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь.

В городе проводятся оперативно-профилактические мероприятия и операция "Нелегальный мигрант", оперативная обстановка находится под контролем, заверил он.

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Соучастники изнасилования жительницы Якутска помещены под стражу

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Теги: Якутск, арест, изнасилование



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