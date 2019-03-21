Соучастники изнасилования жительницы Якутска помещены под стражу

Городской суд Якутска поместил под стражу соучастников изнасилования местной жительницы, которое спровоцировало несанкционированные акции. Двоим обвиняемым по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу.

Все они опасаются после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии. Как сообщило руководство одного из магазинов города, фрукты и овощи негде брать, так как закрыты все оптовые базы.

Очевидцы говорят, что в городе усилено дежурство полиции, а возле городской мечети установлено видеонаблюдение, сообщает "Интерфакс".

Начальник полиции Якутска Николай Кульбертинов призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь.

В городе проводятся оперативно-профилактические мероприятия и операция "Нелегальный мигрант", оперативная обстановка находится под контролем, заверил он.