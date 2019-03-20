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В Москве взят под стражу один из соучастников "Купавнинской" банды

В Москве расследуется уголовное дело в отношении одного из участников "Купавнинской" преступной группировки Сергея Власова, обвиняемого в убийствах, бандитизме, разбое, покушении и незаконном обороте оружия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Напомним, в декабре 2009 года возле торгово-ярмарочного комплекса "Москва" участники банды расстреляли из автоматов четырёх охранников ООО ЧОП "ГББ", перевозивших 68 млн рублей и $200 тысяч. В августе 2010 года бандиты напали на сотрудников ООО "Торг Сбыт", убили водителя, ранили экспедитора и похитили 474 тыс. рублей. Кроме того, в августе 2012 года они совершили нападение на сотрудника ООО "Акваинженеринг", у которого похитили 1,3 млн рублей.

По данным СК, так называемая "Купавнинская" группировка была создана в 2007 году в посёлке Старая Купавна Ногинского района Московской области с целью совершения разбойных нападений на граждан, перевозящих крупные денежные суммы, и последующего завладения их имуществом, в том числе путём совершения убийств. Финансирование банды осуществлялось на денежные средства, вырученные в результате разбоев. Отмечается, что для осуществления преступных целей обвиняемые были хорошо подготовлены не только физически, но и технически: оружие, многочисленные транспортные средства и средства связи помогали им в достижении преступных целей.

Ранее восемь соучастников "Купавнинской" группировки были приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

Власов, длительное время скрывавшийся от органов предварительного следствия, был задержан на территории Подмосковья. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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В Москве взят под стражу один из соучастников "Купавнинской" банды

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Теги: СКР, Купавнинская банда, Сергей Власов, арест, разбой, убийство, бандитизм, разбой, покушение, незаконный оборот оружия



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