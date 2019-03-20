20 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"Родной язык – живой язык": Год языков коренных народов стартует в Югре

Югра примет международный форум, посвященный Году языков коренных народов в России. Масштабное мероприятие стартует завтра в Ханты-Мансийске. Президент Владимир Путин в своем приветственном слове подчеркнул общемировое значение сбережения родных языков и выразил уверенность в том, что форум пройдет в конструктивном, созидательном ключе. Примечательно, что старт международному проекту будет дан в Югре - регионе с передовым опытом по сохранению языков, передает корреспондент Накануне.RU.

2019 г. объявлен Годом языков коренных народов. Такое решение приняла Генеральная ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к рискам, угрожающим языкам коренных народов.

Основной площадкой для проведения мероприятий Года языков коренных народов в России выбрали Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, как регион с передовым опытом по сохранению языков.

Масштабное мероприятие начнется завтра с церемонии открытия и презентации выставочной экспозиции. После состоится пленарное заседание "Один мир – тысячи голосов", участниками которого станут около 500 человек: представители науки, общественности, учителя родных языков со всей страны, представители органов власти регионов России и иностранные гости.

Форум посетят заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Чжан Сяоань (Китай), члены форума Нзоа Жерве (Камерун) и Пхулман Чаудхари (Непал), представители Министерства просвещения, депутаты Госдумы, эксперты и общественники.

Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с докладом о сохранении языка и фольклора коренных народов в цифровую эпоху.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, особое внимание на форуме в этом году будет уделено разработке концепции изучения и преподавания родных языков. Участники мероприятия обсудят лучшие практики по поддержке родных языков.

Отметим, что в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийск в октябре 2018 г. Владимир Путин назвал Югру ярким примером межнациональной гармонии, традиции и обычаи коренных малочисленных народов которой являются национальным достоянием.

Сегодня президент обратился с приветственным словом к участникам форума. По словам Владимира Путина, проблема сохранения языков коренных народов имеет общемировое значение.

"Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России", - подчеркнул президент и напомнил, что Конституция гарантирует право на изучение и использование родного языка.

Глава государства заверил, что в стране продолжится комплексная работа по поддержке языков всех народов, проживающих на ее территории.

"Уверен, что форум пройдет в конструктивном, созидательном ключе, а решения и рекомендации его участников обязательно воплотятся в жизнь", - напутствовал президент.

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"Родной язык – живой язык": Год языков коренных народов стартует в Югре

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Теги: международный форум, год языков коренных народов, югра, хмао



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