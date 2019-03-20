В Сургуте возбуждено уголовное дело о вымогательстве и разбое в отношении четверых подростков

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении четверых подростков, подозреваемы в разбое, совершенёном с незаконным проникновением в жилище, и вымогательстве с применением насилия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным СК, юноши 2001-2002 годов рождения, проводя время в торговом центре, вступали в разговор со сверстниками и под надуманными предлогами, высказывая угрозы и применяя насилие, вымогали у них деньги. После таких встреч, как правило, вымогательство продолжалось в соцсетях и через смс-сообщения с продолжающимися угрозами.

Кроме того, установлено, что двое обвиняемых, требуя деньги от одного из подростков, пришли к нему домой, откуда забрали сотовый телефон, серебряные изделия и несколько мелких предметов. Однако потерпевший не растерялся и сразу же позвонил в полицию, после чего вскоре злоумышленники были задержаны.

Выяснилось, что схема вымогательства была придумана 16-летним обвиняемым, который вовлёк в совершение преступлений трёх своих друзей. По ходатайству следователя он заключён под стражу. Другой подросток помещён под домашний арест, а остальные двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники следственного управления СКР по ХМАО-Югре изучат условия, в которых проживают и воспитываются обвиняемые, а также дадут оценку действиям либо бездействию сотрудников компетентных органов системы профилактики, ответственных за профилактическую работу с несовершеннолетними.

Расследование продолжается.