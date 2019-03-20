Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз (ЕС) отсрочить выход Королевства из состава объединения (Brexit) на три месяца.

Напомним, изначально Brexit планировался на 29 марта 2019 года. На прошлой неделе британский парламент в лице 412-ти депутатов (против 202) проголосовал за отсрочку выхода Королевства из состава ЕС.

Как сообщает Т, Мэй попросила Брюссель перенести Brexit на 30 июня текущего года.

Информацию о запросе Лондона подтвердил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.