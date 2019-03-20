Офицеры СКР и Росгвардии навестили сирийского мальчика в Клинике Рошаля

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Комиссаров совместно с представителями Росгвардии навестил сирийского мальчика Ахмада Аль Иссу Махмуда в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Клинике доктора Рошаля), и его мать Кариму. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

В декабре 2018 года маленький сириец был доставлен в Москву с минно-взрывной травмой как жертва вооружённого конфликта в арабской республике. Полученная травма привела к травматической ампутации левой ноги. Поскольку дальнейшее лечение не привело к положительным результатам, также планировалось ампутировать и правую ногу, в связи с тяжёлыми повреждениями. Однако после проведения с того периода и по настоящее время серии сложнейших операций под личным руководством директора клиники Валерия Митиша нога мальчика была спасена.

Сегодня, 20 марта, Комиссаров, регулярно посещающий Ахмада, пришёл поздравить его с 13-летием. Высказав свои пожелания в честь дня рождения, представитель СКР выразил намерение и в дальнейшем совместно с Росгвардией оказывать поддержку реабилитации ребёнка.

Затем от имени главы Следственного комитета Александра Бастрыкина его старший помощник вручил ведомственные медали "За содействие" врачу-травматологу-ортопеду травматологического отделения Сергею Сидорову, врачу-детскому хирургу отделения гнойной хирургии Рубену Налбандяну и медсестре перевязочного отделения гнойной хирургии Юлии Камаевой. Также были награждён Почётной грамотой врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Владимир Банаев. Кроме того, объявлены благодарности ряду сотрудников Клиники Рошаля.