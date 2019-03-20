Украина ввела новые санкции против России

Украинский президент Петр Порошенко ввел своим указом в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о внесении изменений в персональные санкции против российских юридических и физических лиц. Как сообщает пресс-служба СНБО, санкции введены против 294 юридических и 848 физических лиц.

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Отмечается, что в новый санкционный список попали те, кто: строил Крымский мост, причастен к задержанию 25 ноября прошлого года нарушивших российскую границу украинских моряков, организовывал проведению выборов в ДНР и ЛНР, не согласовывал с Киевом посещение российского Крыма, использует музейное собрание Крыма, "распространял издательскую продукцию антиукраинского содержания".

Санкции введены против руководства Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Они включают в себя: блокирование активов на Украине, запрет участия в приватизации, запрет во въезде на Украину, предотвращение выведения капитала с Украины, блокировка интернет-ресурсов.

Продлены санкции против четырех банков с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк".

В список попали глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, около 200 депутатов Госдумы, чиновники ДНР и ЛНР, владельцы интернет-ресурсов и др.

Интересно, что при этом сообщается: по представлению СБУ в связи с достижением цели введения санкций они отменены в отношении 8 юридических лиц, большинство из которых прекратило хозяйственную деятельность на Украине. Однако Порошенко заявляет, что целью санкций является не выдавить с Украины российские компании, а заставить Россию отдать Украине Крым. Таким образом, СНБО косвенно подтвердил, что эта цель недостижима, и подменил ее другой.

Напомним, последний раз Киев ввел санкции против России в конце прошлого года.