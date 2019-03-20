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Правительство 21 марта проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Отмечается, что в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента России Андрей Белоусов, министр энергетики РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты МЭА спрогнозировали, что энергетический кризис и сокращение нефтедобычи в Венесуэле может привести к дефициту нефти на мировом рынке.

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Правительство 21 марта проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов

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Теги: правительство, нефть, Дмитрий Медведев, совещание



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