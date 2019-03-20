МИД РФ сделал представление послу Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

Министерство иностранных дел (МИД) РФ пригласило посла Чешской Республики в Москве Витезслава Пивоньку к беседе по поводу инсинуаций вокруг используемых российской стороной объектов недвижимости в Праге. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

Эта проблематика, как отмечается в сообщении ведомства, является предметом идущего двустороннего диалога.

"Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса", — заключили в министерстве.