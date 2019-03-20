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Бывший финдиректор ФК "Кубань" предстанет перед судом

Бывший финдиректор ФК "Кубань" предстанет перед судом за незаконное обналичивание более 36 млн руб., сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в июне 2016 года бывший представитель клуба обеспечил заключение гендиректором ФК договора на поставку щебня и песка с одной из организаций. "После этого обвиняемый отдал сотрудникам бухгалтерии распоряжение об оплате и те произвели перевод более 36 миллионов рублей по указанному соглашению путем перечисления их на расчетный счет общества", - говорится в сообщении. Затем он подписал товарные накладные, якобы подтверждающие поставку товара, и получил перечисленные деньги, которые ранее были обналичены. Он же, действуя от имени клуба, самостоятельно заключил договор займа со строительной компанией, согласно которому на банковский счет организации поступило 62 млн руб., часть из которых он намеревался потратить на приобретение песка и щебня. Более того, обвиняемый неофициально выплатил шести спортсменам за подписание трудовых договоров с клубом более 36 миллионов рублей, причинив тем самым ущерб футбольному клубу.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Бывший финдиректор ФК "Кубань" предстанет перед судом

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Теги: ФК Кубань, финдиректор, мошенничество, СКР



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