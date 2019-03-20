Минздрав: Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73-х лет, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.

Она напомнила о прошлогоднем майском указе президента страны, согласно которому данный показатель к 2024 году должен быть достигнут 78-ми лет, а к 2030-му — 80-ти.

"Это очень серьёзная задача, — цитирует Ткачёву "РИА Новости". — И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года глава Минздрава Вероника Скворцова озвучила меры по увеличению продолжительности жизни россиян до 80-ти лет: профилактика и формирование здорового образа жизни, а также диспансеризация и повышение качества и доступности медпомощи.