20 Марта 2019
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Общество В России

Минздрав: Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73-х лет, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.

Она напомнила о прошлогоднем майском указе президента страны, согласно которому данный показатель к 2024 году должен быть достигнут 78-ми лет, а к 2030-му — 80-ти.

"Это очень серьёзная задача, — цитирует Ткачёву "РИА Новости". — И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года глава Минздрава Вероника Скворцова озвучила меры по увеличению продолжительности жизни россиян до 80-ти лет: профилактика и формирование здорового образа жизни, а также диспансеризация и повышение качества и доступности медпомощи.

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Минздрав: Продолжительность жизни в России превысила 73 года

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Теги: Минздрав РФ, Ольга Ткачёва, продолжительность жизни, майский указ



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