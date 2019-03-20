ВЦИОМ: Большинство россиян — за гендерное равенство

Большинство опрошенных россиян считают, что нужно стремиться к полному равноправию мужчин и женщин, заявили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Таковых, по данным опроса, оказалось 62%, против 13%, считающих полное равенство прав невозможным.

При этом 42% респондентов утверждают, что равноправие возможно только в отдельных сферах, другие 38% — что полное равенство прав возможно во всех сферах.

Что касается равенства обязанностей мужчин и женщин, 53% опрошенных считают его возможным только в отдельных сферах, против 32%, считающих возможным полное равенство обязанностей. В то же время 59% респондентов утверждают, что нужно стремиться к полному равенству обязанностей мужчин и женщин.

При этом выяснилось, что 55% опрошенных не поддерживают феминистическое движение, направленное на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав женщин. Напротив, в поддержку феминизма высказались 31% россиян.