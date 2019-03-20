Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в Конституцию о переименовании столицы в честь ушедшего в отставку президента страны Нурсултана Назарбаева.

Как ранее сообщало Накануне.RU, идея переименовать Астану в Нурсултан принадлежит новому главе среднеазиатского государства Касым-Жомарту Токаеву, который озвучил её после принесения присяги. Также он предложил построить монумент Назарбаеву в центре города и назвать в честь него центральные улицы во всех областных центрах.

"Принято историческое решение", — цитирует "РИА Новости" спикера нижней палаты казахстанского парламента.

В дальнейшем документ о переименовании будет принят президентом Токаевым.