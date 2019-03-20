В Санкт-Петербурге вынесен приговор лидеру "тамбовской" ОПГ

В Санкт-Петербурге вынесен приговор Владимиру Барсукова и Вячеславу Дрокову за организацию преступного сообщества, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"По совокупности приговоров Барсукову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, Дрокову – 21 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

Барсуков и Дроков приняли решение о создании преступного сообщества в 2005 году - они намеревались осуществлять рейдерские захваты недвижимости в Санкт-Петербурге и другие преступления.

Руководил преступным сообществом Барсуков - он выделял разрабатывал планы совершения конкретных преступлений, определял объекты и распределял функции и доходы между соучастниками.

"Барсуков и Дроков разработали систему распределения денежных средств среди участников преступного сообщества, полученных в результате совершения мошеннических действий. Так, за выполнение своей преступной роли организаторы преступного сообщества (преступной организации) должны были обращать в свою пользу 45 процентов от дохода, полученного при реализации похищенного имущества", - говорится в сообщении.

С марта 2005 года по июнь 2006 года они совершили тяжкие преступления в отношении собственности 13 юридических лиц, а также тяжкие преступления против власти.

Как сообщало Накануне.RU, в 2012 году Барсукову дали 15 лет тюрьмы за вымогательство.