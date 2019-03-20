Дорогостоящие материалы с тюменской набережной использовали не по назначению

Председатель Счетной палаты города Владимир Казанцев, выступая перед муниципальными депутатами, посетовал на расточительство в строительной сфере областного центра.

Как передает корреспондент Накануне.RU, надзорному органу удалось выявить нарушения в ходе выполнения строительства надземного пешеходного перехода на улице Мельникайте, которое выполнялось департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта.

"Для защиты существующих тепловых сетей без технико-экономического расчета и обоснования было допущено применение временной шпунтовой стенки, которая применялась подрядной организацией для укрепления берега реки Тура", - посетовал он.

По его словам, использование "дорогостоящего оборудования с повышенной прочностью и жесткостью привело к неэффективному расходованию бюджетных средств на сумму более 7 млн руб.".

Напомним, что ранее областные власти заявили о начале масштабной реконструкции и благоустройства левого берега Туры.

Всего в 2018 году городская Счетная палата выявила нарушений на сумму в 53 млн руб., проверив более 70 объектов.