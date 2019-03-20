20 Марта 2019
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В Нижневартовске дороги приведут в соответствие с национальными стандартами

В Нижневартовске летом выполнят одно из требований приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – сделают дороги соответствующими национальным стандартам. Властям предстоит также сократить количество магистралей, работающих в режиме перегрузок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заместитель директора департамента ЖКХ Ирина Воликовская отметила, что, согласно существующим требованиям национальных стандартов, все пешеходные переходы должны быть оборудованы светофорами.

"Это невозможно. Чтобы в городе не возникало заторов, нам необходимо оптимизировать существующую дорожную систему. Задача – найти паритет интересов между водителями и пешеходами. Будут демонтированы 25 пешеходных переходов, не отвечающих стандартам, и оборудованы 19 новых по всем требованиям", - сказала Воликовская.

Все перекрестки и пешеходные переходы будут оборудованы необходимыми знаками на выносных опорах, среда станет доступной для маломобильной категории граждан. Кроме того, продолжается внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) –так называемой "зеленой волны". Благодаря ей светофоры в городе будут работать по "умному" алгоритму: датчики движения считывают загруженность на определенных участках и, в зависимости от ситуации, на перекрестках выбирается оптимальный светофорный режим.

Программный комплекс охватывает чуть больше 40 светофоров из 108, расположенных в Нижневартовске. Внедрение АСУДД разбито на три этапа (до 2020 г.). Установка такого комплекса позволит улучшить пропускную способность на дорогах города на 20-25%.

Отметим, оптимизировать работу на улично-дорожной сети поручил глава Нижневартовска Василий Тихонов. Приоритетом для властей остается обеспечение безопасности для всех участников дорожного движения. За последние несколько лет город изменился: растет количество транспорта, увеличивается плотность потока. Перед городскими службами стоит задача улучшения транспортной ситуации в городе. Это касается и безопасности, и комфорта, и внедрения современных эффективных систем.

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В Нижневартовске дороги приведут в соответствие с национальными стандартами

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Теги: Безопасные и качественные автомобильные дороги, национальный стандарт, Василий Тихонов



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