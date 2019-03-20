На Ямале вводятся ограничения движения по зимникам

На Ямальских зимниках из-за повышения температуры до 0 градусов вводятся ограничения движения, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации окружного департамента дорог и транспорта, на зимниках "Лабытнанги – Азовы – Мужи – Теги" и "Салехард – Надым" с 8.00 до 20.00 открыто движение для всех видов транспорта массой до 3,5 тонн. В ночное время – с 20.00 и до 8.00 по зимникам могут ездить авто с массой до 30 тонн.

По зимней автодороге "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" могут ездить автомобили массой до 3,5 тонн, а на трассе "Уренгой – Красноселькуп" - машины массой до 30 тонн.

Ограничения вводятся для сохранности трасс.