РПЦ: Константинопольский патриархат отпал от Церкви

Константинопольский патриархат присоединился к украинскому расколу и отпал от Церкви. Об этом в передаче "Церковь и мир" заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что с 1920-х гг. "сформировались те папистские притязания Константинополя, которые сегодня привели к его отрыву от православной полноты". По его словам, эти притязания не соответствуют православной традиции: в Православной Церкви нет и никогда не было одного верховного епископа, который бы руководил всеми поместными церквами.

"События на Украине стали своего рода логическим завершением этих притязаний Константинополя... Но итогом стало не разрушение единства православия, а то, что одна из поместных православных церквей, а именно церковь Константинополя, от этого единства отпала: соединившись с расколом, она сама отказалась в расколе", - подчеркнул митрополит Иларион.

Напомним, в октябре прошлого года Фанар объявил о захвате территории УПЦ как своей и принял в общение всех украинских раскольников, объявив их "восстановление" на основании якобы принадлежащей ему вселенской власти в православии. После этого РПЦ разорвала с ним евхаристическое общение, как с церковью, которая перестала быть православной. На днях патриарх Варфоломей назвал себя наследником римских пап, а его посланник на Украине митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) обвинил все церкви в неблагодарности.