Мэр Якутска заявила, что экономическая ситуация стала причиной митингов в городе

Протестные настроения в Якутске имеют экономические, а не националистические предпосылки. Такое мнение в ходе рабочей встречи с делегацией Кыргызской республики выразила глава Якутска Сардана Авксентьева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

На встрече обсудили резонансный инцидент с изнасилованием якутянки мигрантом из Средней Азии.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 17 марта в Якутске прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев. Житель Средней Азии ранее признался в изнасиловании и похищении женщины в Якутске, 18 марта ему предъявили обвинение сразу по двум уголовным статьям.

"Возникший в Якутске протест имеет, главным образом, экономические, а не националистические предпосылки. Экономическая ситуация в стране в целом, рост цен, низкие доходы у большой части населения, высокий уровень безработицы вызывают недовольство значительной части общества, которое выплеснулось на фоне резонансного преступления против якутянки", - говорится в сообщении городской администрации.

Также мэрия приводит заявление главы Якутска, в котором она подчеркивает, что "преступность не имеет национальности", и осуждает попытки "запугивания граждан из стран ближнего зарубежья, которые были зафиксированы в последние дни". "У любого народа, к сожалению, есть люди, которые совершают гнусные преступления, и есть люди, которыми гордится каждый народ. Устанавливать виновных и назначать им меру наказания можно только в рамках правового поля", - сказала Авксентьева.

По ее словам, правоохранительные органы вместе с муниципальными властями принимают необходимые меры по выявлению и пресечению подобных проявлений.

В ходе рабочей встречи стороны согласились с тем, что преступник должен понести наказание по всей строгости закона. Однако данная ситуация не должна негативно сказываться на многолетнем сотрудничестве между Якутией и Киргизией, подчеркнули в мэрии.